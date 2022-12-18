Губернатор Белгородской области заявил, что в регионе в результате обстрела пострадали пять человек и один погиб. Baza пишет о двух погибших

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В Белгородской области в результате обстрела 18 декабря пострадали пять человек и один погиб, следует из сообщения главы региона Вячеслава Гладкова. Ранее губернатор сообщал о четырех пострадавших.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле.

Baza пишет о гибели двух человек. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее в медиа появились кадры с дымом в жилой части Белгорода, а также фотографии с выбитыми стеклами в домах и в машинах. Жители города, по данным одного из местных пабликов, получают по смс предупреждения об обстрелах с призывом спуститься в подвалы.

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