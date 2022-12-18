Виктор Бут выступил на открытии отделения ЛДПР в Луганске. И заявил, что вернулся в Россию подобно Донбассу

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, в начале декабря вернувшийся в Россию из заключения в США, 17 декабря принял участие в открытии отделения российской партии ЛДПР в украинском Луганске, находящемся под контролем РФ.

В своей речи Бут сравнил «возвращение в Россию» оккупированных территорий востока Украины с собственным возвращением в РФ.

Я внимательно следил все эти восемь долгих лет за тем что происходит на Донбассе. И знаете, ваш пример для меня сыграл очень много, помог мне, потому что вы все герои. Ваша вот такая воля, решимость и то, что вы не просто выстояли, но и победили, вернулись в Россию — это очень важно.

Поэтому все вам большое спасибо. И вы были для меня вдохновением, которое позволило мне тоже вернуться на родину, как и весь Донбасс, вернуться в Россию. Спасибо.

Как утверждает телеканал «Звезда», по пути на мероприятие Виктор Бут и глава партии Леонид Слуцкий «едва не попали под обстрел».

Виктор Бут вступил в ЛДПР 12 декабря — через несколько дней после того, как его обменяли на осужденную в РФ американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.