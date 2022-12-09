Виктор Бут дал первое интервью после освобождения из американской тюрьмы. С ним поговорила сотрудница RT Мария Бутина Краткий пересказ

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Я не встречался с русофобией в тюрьме — видимо, потому что тюрьма находится в Америки; другие заключенные были настроены с симпатией к России. Надо быть аккуратным с терминологией, говоря о русофобии. Запад считает, что они нас не добили с распадом СССР. То, что мы пытаемся сейчас ни от кого не зависеть, — шокирующая новость для них, и они считают, что могут нас развалить опять. Думать о том, почему меня обменяли сейчас, — неблагонадежное дело. Обменяли и обменяли. Не думаю, что я важен для российской политики, просто мы своих не бросаем. Из ко мне не обращались — если бы пришли, я бы придумал более интересную историю. Голливуд стал отделом пропаганды вашингтонского обкома. Я бы не стал говорить, что американцы , обменяв меня. Если сделка состоялась, значит, найдены точки соприкосновения, которые устроили обе стороны.

Это приблизительный пересказ заявлений Виктора Бута, сделанных в интервью сотруднице RT . Полностью интервью можно послушать тут.

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Фото на обложке: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС