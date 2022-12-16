В Госдуме подготовили новый законопроект об уголовной ответственности за повторное нарушение запрета «пропаганды» ЛГБТ

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Глава комитета Госдумы России по вопросам семьи Нина Останина подготовила законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за повторное нарушение запрета «пропаганды» ЛГБТ, педофилии и «смены пола». Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказалась копия документа.

Останина, по данным агентства, предложила внести в Уголовный кодекс три новые статьи. Их номера не уточняются. Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать в случае, если ранее человека признали виновным по аналогичным административным делам.

Законопроект предусматривает за повторную «пропаганду» ЛГБТ и «смены пола» в СМИ и интернете наказание в виде исправительных или принудительных работ сроком до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы до двух лет. За аналогичные действия, совершенные в отношении несовершеннолетних, наказание предусматривает до четырех лет принудительных работ либо до пяти лет лишения свободы.

Нина Останина ранее уже предлагала ввести уголовную ответственность за повторную «пропаганду» ЛГБТ. Соответствующие поправки она подготовила ко второму чтению законопроекта, однако комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил эту идею, сославшись на закон 2015 года, который разрешает вносить изменения в УК только в виде самостоятельного законопроекта.

Законопроект Останиной направлен на отзыв в правительство, пишет РИА Новости.

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В конце ноября Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении пакет законов о полном запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Совет Федерации одобрил пакет законов 30 ноября, а уже 5 декабря его подписал Владимир Путин. С этого момента в России любое упоминание ЛГБТ сообщества может быть расценено, как административное правонарушение, предусматривающее большие штрафы для граждан и юридических лиц.