В Госдуме решили ужесточить закон о «пропаганде» ЛГБТ. За повторное нарушение планируют наказывать лишением свободы

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В Госдуме предложили сделать уголовным преступлением повторную «пропаганду» ЛГБТ. Поправки подготовлены депутатами Ниной Останиной (КПРФ) и Николаем Бурляевым («Справедливая Россия») ко второму чтению соответствующего законопроекта, сообщает РИА Новости, получившее текст документа.

За повторную «пропаганду» предполагается давать до года колонии, за «пропаганду» с использованием СМИ — до двух лет, среди несовершеннолетних — до трех лет.

На срок до пяти лет предлагается сажать за «повторную пропаганду педофилии».

До сих пор предполагалось, что за «пропаганду» ЛГБТ будет только административная ответственность.

В то же время ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Думы по госстроительству и законодательству Ирину Панькину отмечает, что поправки о лишении свободы нельзя вносить в существующий законопроект — для этого, по ее словам, нужен отдельный закон.

Законопроект о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» был единогласно принят в первом чтении 27 октября.

На данный момент в России преследуется только «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних. Это административное правонарушение, соответствующая статья КоАП предусматривает штраф до 100 тысяч рублей для физических лиц и до миллиона рублей для юридических лиц.

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