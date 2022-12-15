МИД РФ: Ватикан извинился после того, как папа римский назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» участниками войны в Украине

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извинился перед Россией за высказывание папы римского Франциска о чеченцах и бурятах, участвующих в войне в Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

По ее словам, МИД получил по дипломатическим каналам из Ватикана обращение государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина «в связи с упомянутым высказыванием понтифика».

«В этом обращении, в частности, говорится следующее: «Госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира», — заявила Захарова.

По ее словам, российская сторона считает, что «данный инцидент исчерпан». МИД рассчитывает на продолжение «конструктивного взаимодействия с Ватиканом».

В Ватикане пока это не комментировали.

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В ноябре папа римский Франциск в интервью американскому христианскому журналу America сделал несколько заявлений о войне в Украине. В частности, он сказал, что «самыми жестокими» участниками войны, по его мнению, являются «те, кто из России, но не [придерживаются] русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее».

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал папу римского «жертвой пропаганды», глава Бурятии Алексей Цыденов, в свою очередь, назвал рассуждения Франциска «странными». Посол России в Ватикане Александр Авдеев заявил официальный протест по поводу слов понтифика.

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