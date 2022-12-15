Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России

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Правительства стран Европейского союза согласовали девятый пакет санкций против России из-за войны в Украине. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщают Reuters и Agence France-Presse.

По словам источников Reuters, формальная письменная процедура согласования завершится до полудня 16 декабря. Другие подробности собеседники агентств не привели.

Официально о согласовании новых ограничений пока не объявили.

Ранее дипломатические источники Reuters сообщали, что странам ЕС не удалось достичь согласия по девятому пакету санкций. По данным агентства, участникам переговоров удалось приблизиться к соглашению, но они не смогли снять возражения некоторых стран, в том числе Польши.

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Еврокомиссия анонсировала новые санкции в начале декабря. В список ограничений, как сообщалось, войдут ограничения на экспорт некоторых категорий товаров, в том числе товаров двойного назначения и электроники, запрет экспорта деталей для производства беспилотников в РФ и в третьи страны, которые могут продать их в Россию.

Кроме того, сообщалось о запрете на вещание четырех российских ТВ-каналов, санкциях против трех российских банков, а также компаний и физических лиц — военных, сотрудников правительства и депутатов Госдумы. По данным EUobserver ограничения затронут телеведущих Бориса Корчевникова, Марину Ким и Сергея Михеева, певца Григория Лепса, блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова, режиссера Никиту Михалкова, а также членов семьи бизнесмена Юрия Ковальчука.