Еврокомиссия анонсировала девятый пакет санкций против России

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый, девятый с начала войны пакет санкций против России.

В список ограничений войдут:

ограничения на экспорт некоторых категорий товаров, в том числе товаров двойного назначения и электроники,

Пресечение экспорта деталей для производства беспилотников в РФ и в третьи страны, которые могут потом продать их в РФ.

Ограничения на вещание четырех российских ТВ-каналов.

Новые санкции против трех российских банков, в том числе Российского банка развития регионов.

Также в санкционные списки будут добавлены около двухсот компаний и физических лиц — военных, сотрудников правительства и депутатов Госдумы.

Чтобы санкции вступили в силу, их должен одобрить Совет ЕС. Когда это произойдет, пока неизвестно.

Восьмой пакет санкций Евросоюз утвердил в октябре. В него, в частности, вошли потолок цен на нефть (он вступил в силу в начале декабря), а также запрет россиянам держать криптокошельки на европейских биржах.

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