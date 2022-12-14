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Власти США предъявили обвинения пятерым россиянам и двум гражданам США в сговоре с целью закупок военных технологий для оборонного сектора России в обход санкций. Как сообщает Минюст США, каждому из обвиняемых может грозить до 30 лет тюремного заключения.

Согласно пресс-релизу ведомства, всего фигурантам дела предъявили обвинения по 16 пунктам. Среди прочего их обвиняют в сговоре с целью получить от компаний США технологии военного и двойного назначения для российского оборонного сектора, в сговоре с целью контрабанды патронов для снайперского оружия в нарушение санкций США.

Как отмечает Минюст США, часть компонентов, которые обвиняемые незаконно закупали и экспортировали, могли использоваться для разработки ядерных и гиперзвуковых вооружений.

Среди обвиняемых — граждане США Алексей Брайман и Вадим Ермоленко, россияне Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова и Вадим Конощенок.

Минюст США считает, что Конощенок — офицер ФСБ. По данным ведомства, он отправлял контрабандой товары американского происхождения из Эстонии в Россию, в том числе электронику двойного назначения и военные боеприпасы, подлежащие экспортному контролю. 6 декабря эстонские власти арестовали его по запросу США и собираются экстрадировать.

Обвиняемые были связаны с компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал», которые, по данным Минюста США, контролируются российскими спецслужбами.

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После российского вторжения в Украину страны Запада ввели ряд ограничений в отношении РФ, в том числе запретили поставлять в страну компоненты и технологии, которые могут быть использованы при производстве оружия.

В начале декабря аналитики Conflict Armament Research пришли к выводу, что Россия продолжает производить крылатые ракеты, несмотря на санкции. Они считают, что РФ могла найти способ покупать компоненты для ракет в обход санкций.

Reuters и британский Королевский институт объединенных служб сообщали, что после начала войны в Украине Россия нарастила поставки электроники и полупроводников через компании в Турции, Гонконге и Эстонии.

В ЕС тоже подозревают, что Россия закупает технику через соседние страны

В Казахстане упала рождаемость, но спрос на молокоотсосы вырос на 633%. В ЕС опасаются, что технику через соседние страны закупает Россия — в том числе в военных целях

В ЕС тоже подозревают, что Россия закупает технику через соседние страны

В Казахстане упала рождаемость, но спрос на молокоотсосы вырос на 633%. В ЕС опасаются, что технику через соседние страны закупает Россия — в том числе в военных целях