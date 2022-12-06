Россия продолжает производить крылатые ракеты, несмотря на санкции. Для этого нужны иностранные компоненты

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Россия продолжает производить крылатые ракеты, несмотря на санкции, введенные странами Запада после начала войны в Украине. К такому выводу пришли аналитики Conflict Armament Research ( ) в своем докладе.

Расследователи собрали и изучили обломки ракет, которыми войска РФ обстреляли Киев во время массированного удара по Украине 23 ноября. Группа CAR обнаружила фрагменты двух крылатых ракет Х-101, которые были произведены летом и осенью 2022 года. На это указывает код, найденный на обломках.

В ходе предыдущих исследований аналитики CAR пришли к выводу, что почти все передовое российское вооружение создавалось с использованием иностранных компонентов и технологий американских или европейских компаний.

Один из авторов доклада полагает, что Россия либо нашла способ покупать комплектующие для ракет в обход санкций, либо у нее были значительные запасы этих компонентов до начала войны.

В США считают, что Россия испытывает нехватку боеприпасов для продолжения войны, заявил The New York Times американский военный чиновник. По его словам, Москва может использовать как новые типы вооружений, так и старые. По данным аналитиков, власти РФ могли увеличить рабочий день на оборонных предприятиях, чтобы восполнить нехватку боеприпасов.

После российского вторжения в Украину страны Запада ввели ряд ограничений в отношении РФ, в том числе запретили поставлять в страну компоненты и технологии, которые могут быть использованы при производстве оружия. С весны СМИ периодически сообщали, что на фоне санкций Россия могла столкнуться с нехваткой боеприпасов для продолжения войны.

Об обстреле Украины 23 ноября

Три области Украины полностью остались без электроэнергии из-за ракетных ударов России. Все АЭС отключены. В Молдове тоже нет света

Об обстреле Украины 23 ноября

Три области Украины полностью остались без электроэнергии из-за ракетных ударов России. Все АЭС отключены. В Молдове тоже нет света