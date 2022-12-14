На россиянина, задержанного на грузинской границе, завели дело о переходе на сторону противника

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В отношении 21-летнего россиянина Савелия Фролова, задержанного на КПП Верхний Ларс при попытке выехать в Грузию, возбуждено уголовное дело по обвинению в приготовлении к переходу на сторону противника (часть 1 статьи 30 и статья 275 УК). Об этом сообщает «Первый отдел», адвокаты которого представляют интересы обвиняемого.

Как утверждает следствие, Фролов намеревался вступить в , воюющий на стороне Украины. Ленинский районный суд Владикавказа санкционировал арест Фролова до 11 февраля 2023 года. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

В конце октября Савелия Фролова, придерживающегося анархистских и антифашистских взглядов, сняли с автобуса в пункте пропуска Верхний Ларс. Он успел сообщить друзьям, что его планируют допросить сотрудники ФСБ. Затем Фролов оказался в отделе полиции во Владикавказе, где его родственникам сообщили, что он добровольно написал отказ от пересечения границы.

Сам Фролов рассказал, что его арестовали на 15 суток по административной статье «Мелкое хулиганство» за «мат в общественном месте». Об уголовном обвинении Фролову стало известно в начале декабря.

Вот что рассказал об уголовном деле Савелия Фролова адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов:

На суде по избранию меры пресечения следователь говорил, что Савелий купил летом камуфляжные штаны и специальную обувь, которые можно использовать в ходе боевых действий. А также, по мнению ФСБ, пытался через Грузию, Турцию и Польшу попасть на фронт. Однако ни билетов, ни визы он не имел.

Чем Савелий заинтересовал спецслужбы и что его выделяет на фоне остальных, покинувших страну — пока неизвестно. Быть может, пограничники нашли в его телефоне подписки на украинские паблики или антивоенную переписку с друзьями — поскольку задержали его на границе именно после изучения телефона.

В июле 2022 года Госдума приняла закон, приравнивающий к государственной измене «переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта».

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