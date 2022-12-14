Авиакомпания «Россия» собирается отправить в простой треть своих пилотов, летающих на Airbus

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Авиакомпания «Россия» планирует отстранить от работы треть своих пилотов, летающих на самолетах Airbus. В профсоюзах это решение объясняют необходимостью экономить запчасти для самолетов европейского производства, пишет «Коммерсант».

По данным газеты, авиакомпания намерена отправить в простой до 100 человек. В приказе замдиректора по управлению персоналом говорится, что подобное решение было принято, чтобы избежать массовых сокращений, «вызванных чрезвычайными обстоятельствами, влияющими на финансово-хозяйственную деятельность авиакомпании».

Источник «Коммерсанта» в компании сообщил, что пилотов будут ежемесячно отправлять в простой с 1 января по 31 марта, переводя их на две трети оклада. Согласно другому источнику, речь идет о еженедельном отстранении.

При этом в профсоюзах данное решение называют «дискриминирующим», поскольку отстранение касается только пилотов Airbus, хотя налет на этих самолетах, по словам председателя Межрегионального профсоюза пилотов Оксаны Власенко, сопоставим или немного уступает налету пилотов Boeing.

Кроме того, президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов сообщил, что «Аэрофлот» также сокращает количество рейсов, совершаемых самолетами Airbus. Он предположил, что это может быть связано с тем, что для Boeing легче найти запчасти.

После начала российского вторжения в Украину Airbus и Boeing прекратили поставки комплектующих к своим самолетам в РФ. В конце мая Bloomberg писал, что из-за нехватки запчастей «Аэрофлот» начнет разбирать свои самолеты через три месяца. В начале августа агентство Reuters подтвердило, что российские авиакомпании начали разбирать свои самолеты. В частности, агентство писало, что «Аэрофлот» разобрал как минимум один самолет Sukhoi Superjet 100 и один «почти новый» Airbus A350, а также снял оборудование с пары самолетов Boeing 737 и Airbus A320.

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