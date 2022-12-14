Алексея Навального в девятый раз за полгода отправили в штрафной изолятор. На этот раз из-за слова ***** в разговоре с сокамерником

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Политика Алексея Навального, который находится в ИК-6 во Владимирской области, в девятый раз за шесть месяцев отправили в штрафной изолятор. Оппозиционер должен провести там 12 суток, сообщается в его соцсетях.

В этот раз Навального отправили в ШИЗО за то, что он «в разговоре с сокамерником употребил слово »*****«» [блин], говорится в посте.

Политик назвал нынешнее решение комиссии «самым циничным», отметив, что ее члены «не то что употребляют мат, а просто разговаривают на нем». По его словам, он сам в этом убедился, когда стоял в коридоре в ожидании рассмотрения своих дел и слышал разговоры в кабинете.

Возвращаюсь в камеру, там мой прежний сокамерник смотрит на меня дикими глазами: «Ты зачем снова сюда? Только же вышел». Да вот, говорю, дали 12 суток за то, что в разговоре с тобой сказал слово «*****».

Чувак смотрит на меня несколько секунд, не понимая, шучу я или нет, и, увидев, что я не шучу, говорит возмущенно: «*****, да не может такого быть».

Как отмечает политик, после предыдущего заключения в изоляторе прошли сутки. За полгода в колонии ровно половину срока он провел в ШИЗО, говорится в посте.

Алексея Навального регулярно сажают в штрафной изолятор. В ноябре его перевели в помещение камерного типа, где осужденных могут содержать в условиях одиночного заключения.

12 декабря политик сообщил, что в его камеру в штрафном изоляторе подселили заключенного, «имеющего большие проблемы с бытовой гигиеной». На следующий день стало известно, что Навальному вынесли очередной выговор за слово «******» [ужас], которое он произнес, увидев состояние туалетной комнаты и санузла в колонии.

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