Роскомнадзор потребовал от казахстанского издания «Власть» удалить новости о войне в Украине. Журналисты отказались

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Роскомнадзор направил казахстанскому изданию «Власть» серию уведомлений с требованием удалить с сайта новости о российском вторжении в Украину, пригрозив в случае отказа блокировкой ресурса. Редакция издания сообщила, что не намерена исполнять требования российского ведомства.

«„Власть“ — казахстанское издание, его деятельность не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами. Редакция не намерена удалять указанные или любые другие новости о войне в Украине и продолжит ее освещение вне зависимости от того, какого мнения по этому поводу придерживаются в российском ведомстве, ответственном за военную цензуру», — говорится в сообщении издания.

«Власть» пишет, что Роскомнадзор потребовал, в частности, удалить новости об обстреле российскими военными украинского города Винница, в результате которого погибли более 20 человек, а также новость о числе погибших мирных жителей аннексированного Мариуполя.

После начала войны в Украине в России были заблокированы тысячи интернет-ресурсов. Чаще всего блокировка сайтов осуществлялась под предлогом того, что на них распространяется «ложная информация» о действиях российских военных. Только с 5 по 11 декабря 2022 года в России был закрыт доступ к 14,8 тысячам сайтов.

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