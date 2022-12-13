Генштаб ВСУ опубликовал инструкцию для российских военных, как сдаться в плен беспилотнику

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Генеральный штаб ВСУ предложил российским военным сдаваться в плен беспилотнику. Соответствующая видеоинструкция размещена на странице Генштаба ВСУ в фейсбуке.

Предполагается, что желающий сдаться в плен российский военный сначала уведомит об этом координационный штаб «Хочу жить» и получит координаты и время прибытия дрона.

При появлении беспилотника желающий сдаться в плен должен подтвердить свои намерения, подняв руки в сторону и вверх, после чего следовать за дроном до места встречи с украинскими военными.

Использование беспилотника, считают в Генштабе ВСУ, сделает процедуру сдачи в плен более безопасной.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.

18 ноября российские и украинские телеграм-каналы опубликовали видеозаписи, на которых, как утверждается, показано убийство не менее десяти российских военных, совершенное украинскими солдатами. Власти России заявили, что сами будут искать «тех, кто совершил это преступление». Власти Украины начали расследование обстоятельств произошедшего. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что у властей Украины есть полная версия видео, на которой, по его словам, зафиксировано, что «часть российских военнослужащих действительно собиралась сдаться в плен, а часть из них открыла огонь по украинцам».

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