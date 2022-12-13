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Алексею Навальному, находящемуся в ИК-6 во Владимирской области, вынесли очередной выговор.

На этот раз, сообщается в телеграм-канале политика, за слово «******» [ужас], которое он произнес, увидев состояние туалетной комнаты и санузла отряда № 1 .

Никаким другим термином, объяснил Навальный, описать «санитарное и гигиеническое состояние» санитарного блока было нельзя.

Алексей Навальный отбывает срок в колонии строгого режима во Владимирской области после приговора по делу о мошенничестве, которое он и его соратники считают сфабрикованным.

Навального регулярно сажают в штрафной изолятор, а в ноябре перевели в помещение камерного типа, где осужденных могут содержать в условиях одиночного заключения. 12 декабря Навальный сообщил, что к нему в камеру в штрафном изоляторе, где он находится восьмой раз с августа, подселили заключенного, «имеющего большие проблемы с бытовой гигиеной».

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