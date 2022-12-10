Столтенберг: война в Украине может перерасти в войну между НАТО и Россией. Мы каждый день пытаемся этого избежать

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине может перерасти в конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией. Его высказывания в интервью норвежскому телеканалу NRK цитирует Associated Press.

Война в Украине ужасна. Она также может превратиться в полномасштабную войну, которая перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Мы каждый день работаем над тем, чтобы избежать этого.

Как пишет The New York Times, Столтенберг также сказал, что «понимает» тех, кто «устал» от поддержки Украины и недоволен высокими ценами на еду и энергоносители, однако, по его мнению, Запад будет должен «заплатить гораздо более высокую цену», если Владимир Путин победит в Украине и поставит под угрозу свободу и мир в этих странах.

9 декабря Владимир Путин заявил, что Россия, по его мнению, может, по аналогии с США, включить в свою военную доктрину право на превентивный обезоруживающий ядерный удар.

Разговоры о риске войны между НАТО и РФ продолжаются с начала войны в Украине. Из-за этой угрозы страны Запада ответили отказом на просьбу Киева о закрытии неба, а также ограничили поставки вооружения. Российские официальные лица регулярно утверждают, что НАТО по сути участвует в конфликте на стороне Украины.

В середине ноября опасения войны между НАТО и РФ усилились после гибели в Польше двух человек из-за падения ракеты. Сперва появились сообщения, что упавшая ракета была выпущена РФ; позже на Западе заявили, что это была ракета украинских ПВО.