Путин заявил, что думает о том, чтобы включить в военную доктрину России превентивный ядерный удар

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти рассматривают возможность включить в военную доктрину страны превентивный обезоруживающий ядерный удар. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек. Расшифровка выступления Путина опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, Россия по сравнению с США располагает как «более современными и более эффективными» крылатыми ракетами, так и гиперзвуковыми комплексами, которых «пока в Штатах нет».

Поэтому если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров и их идеи обеспечения своей безопасности. Мы просто думаем над этим. Никто же не стеснялся, когда говорили об этом вслух в предыдущие времена и годы.

Путин отметил, что в стратегии США прописан превентивный удар, а в российской доктрине «сформулирован ответно-встречный удар».

Но если потенциальный противник считает, что возможно использование теории превентивного удара, а мы — нет, то все-таки это нас заставляет задуматься о тех угрозах, которые нам создаются такого родам идеями в сфере обороны других стран.

После российского вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин регулярно угрожает применить ядерное оружие. В последние месяцы, по данным The Wall Street Journal, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько конфиденциальных переговоров с представителями российских властей, чтобы предостеречь Москву от применения ядерного оружия или другого оружия массового поражения.

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