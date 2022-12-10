Одесса осталась без света после атаки российских беспилотников

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В Одессе после российской атаки на объекты энергетики без света остались все потребители, кроме объектов критической инфраструктуры, сообщает телеграм-канал «Одесса. Официально» со ссылкой на компанию ДТЭК Одесские электросети.

Объекты были атакованы ночью дронами-камикадзе, заявили украинские военные утром 10 декабря.

В Одесской области также проходят экстренные отключения электричества. После обстрелов осталась без света и часть подконтрольной Украины территории Херсонской области.

Россия с октября регулярно обстреливает украинскую энергетическую инфраструктуру, оставляя населенные пункты Украины без света, а также воды и тепла. В начале декабря Владимир Путин, комментируя эти действия России, заявил, что Украина якобы начала совершать подобные действия первой.

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