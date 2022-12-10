Война Двести девяностый день

Йенс Столтенберг опасается, что война в Украине может привести к конфликту России и НАТО

Об этом генеральный секретарь альянса заявил в интервью норвежскому телеканалу NRK.

«Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим», — сказал он, отвечая на вопрос, чего он больше всего боится этой зимой.

Столтенберг уверен, что президент РФ Владимир Путин не может сомневаться в способности НАТО защищать страны альянса: «Он знает, что один за всех и все за одного. Важнейшей задачей НАТО является предотвращение полномасштабной войны в Европе, и над этим мы работаем каждый божий день».

На вопрос о том, каково возглавлять НАТО во время одного из крупнейших кризисов в Европе последнего времени, Столтенберг ответил: «Я ощущаю, что все очень серьезно. Это судьбоносное время для Европы и Норвегии. Если что-то пойдет не так, все может обернуться ужасным образом».