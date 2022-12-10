Война Двести девяностый день
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Йенс Столтенберг опасается, что война в Украине может привести к конфликту России и НАТО
Об этом генеральный секретарь альянса заявил в интервью норвежскому телеканалу NRK.
«Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим», — сказал он, отвечая на вопрос, чего он больше всего боится этой зимой.
Столтенберг уверен, что президент РФ Владимир Путин не может сомневаться в способности НАТО защищать страны альянса: «Он знает, что один за всех и все за одного. Важнейшей задачей НАТО является предотвращение полномасштабной войны в Европе, и над этим мы работаем каждый божий день».
На вопрос о том, каково возглавлять НАТО во время одного из крупнейших кризисов в Европе последнего времени, Столтенберг ответил: «Я ощущаю, что все очень серьезно. Это судьбоносное время для Европы и Норвегии. Если что-то пойдет не так, все может обернуться ужасным образом».
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Киев
Сегодняшняя ситуация в Украине — «следствие лживой политики» лидеров Германии и Франции, эти страны должны выплатить компенсации жителям Донбасса, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
В частности, в своем телеграм-канале он отметил, что Германия и Франция участвовали в заключении Минских соглашений. Володин сослался на недавнее заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель об этом документе.
В интервью Die Zeit Меркель рассуждала о своей политике по России и смысле соглашений, которые должны были урегулировать конфликт на востоке Украины. В частности, она отметила, что Минские соглашения «были попыткой дать время Украине», которое страна использовала, чтобы стать сильнее сегодня.
Российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, интерпретировали эти слова Меркель так, что соглашения якобы заранее никто не собирался исполнять. Этот тезис повторил в своем посте Володин.
«После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине», — заявил спикер Госдумы.
За ночь Днепропетровскую область Украины обстреляли пять раз
По словам главы администрации области Валентина Резниченко, войска РФ нанесли удары Никопольской и Марганецкой общинам. «Больше всего досталось Никополю. Там ранены четверо пожилых людей», — добавил он.
В городе повреждены 11 многоэтажных и частных домов, детский сад, административное и офисное здания, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
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