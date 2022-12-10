Перейти к материалам
новости

Война Двести девяностый день

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 декабря читайте здесь.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Йенс Столтенберг опасается, что война в Украине может привести к конфликту России и НАТО

Об этом генеральный секретарь альянса заявил в интервью норвежскому телеканалу NRK.

«Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим», — сказал он, отвечая на вопрос, чего он больше всего боится этой зимой.

Столтенберг уверен, что президент РФ Владимир Путин не может сомневаться в способности НАТО защищать страны альянса: «Он знает, что один за всех и все за одного. Важнейшей задачей НАТО является предотвращение полномасштабной войны в Европе, и над этим мы работаем каждый божий день».

На вопрос о том, каково возглавлять НАТО во время одного из крупнейших кризисов в Европе последнего времени, Столтенберг ответил: «Я ощущаю, что все очень серьезно. Это судьбоносное время для Европы и Норвегии. Если что-то пойдет не так, все может обернуться ужасным образом».

Мы следим за событиями войны в Украине также в нашем телеграм-канале «Медуза — LIVE».

Киев

Жительница Киева в своей квартире во время отключений электроэнергии в городе. Судя по всему, в ее квартире работает автономный источник электричества
Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Сегодняшняя ситуация в Украине — «следствие лживой политики» лидеров Германии и Франции, эти страны должны выплатить компенсации жителям Донбасса, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В частности, в своем телеграм-канале он отметил, что Германия и Франция участвовали в заключении Минских соглашений. Володин сослался на недавнее заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель об этом документе.

В интервью Die Zeit Меркель рассуждала о своей политике по России и смысле соглашений, которые должны были урегулировать конфликт на востоке Украины. В частности, она отметила, что Минские соглашения «были попыткой дать время Украине», которое страна использовала, чтобы стать сильнее сегодня.

Российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, интерпретировали эти слова Меркель так, что соглашения якобы заранее никто не собирался исполнять. Этот тезис повторил в своем посте Володин.

«После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине», — заявил спикер Госдумы.

Читайте также

За ночь Днепропетровскую область Украины обстреляли пять раз

По словам главы администрации области Валентина Резниченко, войска РФ нанесли удары Никопольской и Марганецкой общинам. «Больше всего досталось Никополю. Там ранены четверо пожилых людей», — добавил он.

В городе повреждены 11 многоэтажных и частных домов, детский сад, административное и офисное здания, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Здравствуйте. Мы возобновляем трансляцию, где будем следить за важными событиями, связанными с войной в Украине. Спасибо, что вы с нами.