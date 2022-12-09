Минфин США разрешил банкам Казахстана проводить операции по картам «Мир»

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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), отвечающее за исполнение санкций, разрешило банкам Казахстана проводить операции с картами российской платежной системы «Мир».

Соответствующее разъяснение, сообщило Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, получено 8 декабря.

В письме OFAC говорится, что Минфин США «не возражает против использования банковских карт системы „Мир“ частными лицами, — а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, — для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность».

При этом в OFAC подчеркнули, что операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций.

Минфин США в сентябре пригрозил санкциями тем, кто помогает использовать карты «Мир» за пределами России. От приема карт российской платежной системы отказались все банки Турции, а крупнейший в Казахстане Народный банк («Халык банк») перестал принимать карты «Мир» в банкоматах.

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