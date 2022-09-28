Турецкое ТВ: все банки в Турции прекратили принимать карты «Мир»

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В Турции не осталось банков, которые принимают карты платежной системы «Мир». Об этом сообщает телекомпания NTV.

По данным телеканала, от работы с «Миром» отказались три государственных банка Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank. До этого карты перестали принимать частные Isbank и Denizbank.

В то же время, корреспондент ТАСС заявляет, что Ziraat и Halkbank пока продолжают выдавать лиры по картам «Мир», выпущенным неподсанкционными российскими банками.

В Halkbank заявили РИА Новости, что ожидают до конца дня официального решения регулятора о запрете «Мира».

Зарубежные банки начали отказываться от работы с картами «Мир» после того как в середине сентября министерство финансов США пригрозило санкциями компаниям, которые помогают российским властям использовать карты «Мир» за пределами РФ.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 23 сентября провел совещание с правительствам по проблеме использования карт «Мир». Издание Aydinlik 28 сентября написало, что в течение ближайших двух дней правительство Турции раскроет информацию о возможном проекте альтернативной платежной системы.

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