Команда Навального выяснила, что старшая дочь Путина Мария Воронцова стала замдекана факультета фундаментальной медицины МГУ

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Руководитель отдела расследований команды Алексея Навального Мария Певчих обнаружила, что старшая дочь президента РФ назначена одним из заместителей декана факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета.

Певчих опубликовала снимок, на которой показаны члены ученого совета факультета фундаментальной медицины. В списке значится Воронцова Мария Владимировна. «Кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры внутренних болезней, заместитель декана по науке», — сказано в описании рядом с фото Воронцовой.

На сайте факультета такой информации нет. Фамилия Воронцовой не упоминается ни в списке членов ученого совета, ни в списке сотрудников деканата.

Мария Воронцова — детский эндокринолог. В 2011 году она окончила упомянутый факультет фундаментальной медицины МГУ.

Вторая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова также тесно связана с МГУ. Она возглавляет фонд , работает замдиректора Института математических исследований сложных систем МГУ и главой Института перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ.

Мария Воронцова и Катерина Тихонова находятся под санкциями США и Евросоюза.

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