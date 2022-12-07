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Жюри премии «Редколлегия» призвало Латвию вернуть «Дождю» лицензию на вещание

Источник: «Редколлегия»

Жюри журналистской премии «Редколлегия» выпустило заявление в поддержку телеканала «Дождь» после того, как власти Латвии аннулировали его лицензию на вещание.

Решение лишить телеканал «Дождь» лицензии на вещание в Латвии окажет большую помощь российский агрессии в Украине, отодвинет победу над агрессором, облегчит тоталитарному режиму Путина борьбу с инакомыслием в России и с демократическими силами в рассеянии.

Те, кто приняли это решение, и те, кто своей клеветой на журналистов «Дождя» провоцировали это решение, помогли не сражающейся Украине и сопротивляющейся Европе, они поддержали агрессора, сделали ему большой подарок, внесли серьезный вклад в его военный потенциал. Ведь в современном мире этот потенциал складывается не только из военной живой силы, из военной техники и боеприпасов. В него входят и информационно-пропагандистские «войска». Вот их-то тем, кто закрыл лицензию «Дождя», удалось укрепить и усилить.

Мы призываем органы власти Латвии вернуть лицензию телеканалу «Дождь», чтобы его журналисты смогли продолжить полноценно работать, а аудитория имела к его вещанию надежный доступ, в том числе через кабельные и спутниковые сети.

Мы выражаем журналистам «Дождя» нашу поддержку и солидарность. Надеемся, что им удастся преодолеть и это испытание, как они преодолели предыдущие репрессии и гонения.

В жюри премии входят:

заместитель главного редактора ИД «Коммерсант» Дмитрий Бутрин,

основатель и издатель Itʼs My City (Екатеринбург) Дмитрий Колезев,

журналистка Татьяна Малкина,

основатель The Bell Елизавета Осетинская,

социолог Элла Панеях,

журналист Сергей Пархоменко,

редактор в Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) Максим Солюс,

главный редактор Wonderzine Юлия Таратута,

обозреватель «Медузы» и The New York Times Максим Трудолюбов.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь» «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко назвал решение латвийских властей «абсурдным и не имеющим ничего общего со здравым смыслом».

«Медуза» выпустила заявление по поводу отзыва латвийской лицензии у телеканала, в котором выразила солидарность с командой «Дождя». На момент публикации этой заметки к заявлению «Медузы» присоединились более 100 журналистов и редакций.

«Редколлегия» — независимая премия для русскоязычных журналистов, которую в 2016 году учредила благотворительная организация Sreda Foundation Бориса Зимина — сына основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина. Премией «Редколлегия» ежемесячно награждают авторов текстов, опубликованных в независимых СМИ на русском языке.

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