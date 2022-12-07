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Оглашение приговора Илье Яшину перенесли на . В суде объявили эвакуацию

Источник: Meduza

Оглашение приговора по уголовному делу политика Ильи Яшина перенесено с 7 на 9 декабря, сообщила пресс-служба Мещанского суда Москвы.

Днем в среду незадолго на того, как должно было начаться заседание, в суде вновь объявили эвакуацию. Ранее в ходе процессе суд неоднократно эвакуировали из-за поступавших угроз о минировании.

Илья Яшин обвиняется в распространении «фейков» о российской армии. Уголовное дело было возбуждено из-за апрельского стрима политика, в котором он рассказывал об убийстве мирных жителей в Буче Киевской области. По версии обвинения, политик распространял «заведомо ложную информацию» по «мотивам политической ненависти», хотя «знал», что Россия принимает меры «по поддержанию мира и безопасности». Яшина отправили под стражу с конца июня.

Государственный обвинитель требовал приговорить политика к девяти годам колонии и запретить ему пользоваться интернетом в течение четырех лет после отбытия срока. Яшин своей вины в суде не признал.

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