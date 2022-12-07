«Их работа восхищает меня». Алексей Навальный выступил в поддержку «Дождя»

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Алексей Навальный, отбывающий заключение в ИК-6 во Владимирской области, выступил в поддержку телеканала , у которого власти Латвии отозвали лицензию на вещание. Заявление политика опубликовано в его твиттере.

Я хочу выразить свою поддержку «Дождю». Это честное независимое СМИ, с которым я работаю с момента его основания. Их работа в этом году, когда они, бескомпромиссно осудив войну Путина против Украины, стали источником правды об этой войне для миллионов россиян, восхищает меня.

Решение властей Латвии о лишении «Дождя» лицензии мне кажется ошибочным и основанным на недостатке информации. Безусловно, Латвия вольна принимать любые решения в интересах своих граждан, и я не думаю, что они видят угрозу в СМИ, ведущий которого допустил оговорку в эфире.

Я верю в европейскую демократию и судебную систему и не сомневаюсь, что в итоге с учетом всех факторов будет принято справедливое решение.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь» «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Главный редактор «Дождя» назвал решение латвийских властей «абсурдным и не имеющим ничего общего со здравым смыслом».

«Медуза» выпустила заявление по поводу отзыва латвийской лицензии у телеканала, в котором выразила солидарность с командой «Дождя». К заявлению «Медузы» присоединились более 100 журналистов и редакций.

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