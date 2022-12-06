«Попытка принять участие в боевых действиях не завершилась успехом». Игорь Стрелков сообщил, что вернулся в Москву

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Бывший «министр обороны» самопровозглашенной ДНР сообщил в соцсетях, что его попытка «принять непосредственное участие в боевых действиях» в Украине «не завершилась успехом». По его словам, с 5 декабря он находится в Москве.

Стрелков рассказал, что в октябре приехал в ДНР, где его зачислили в одно из подразделений «народной милиции» в звании рядового.

«До меня (неофициально) довели информацию, что „несогласованное“ зачисление в состав „народной милиции“ ДНР вызвало недовольство „вышестоящего командования“, но заверили, что этот вопрос „будет со временем решен“», — говорится в сообщении.

По словам Стрелкова, он долгое время служил исполняющим обязанности начальника штаба батальона на военном полигоне, а в ноябре уехал в прифронтовую зону в Сватово. Там он пробыл 10 дней, а затем вернулся на полигон и выяснил, что «никак не числится» в своем подразделении.

«В результате еще с октября и по конец ноября я находился в составе N-ского батальона N-ского полка незаконно, незаконно же носил оружие и боеприпасы, незаконно выезжал в район проведения и в прифронтовую зону», — написал Стрелков.

Стрелков обвинил командование в том, что оно, зная о его статусе, получало помощь за его счет. Узнав об этом, он сдал «незаконное» оружие и вернулся в Москву.

Игорь Стрелков регулярно комментирует ход войны в Украине, в том числе критикуя действия российского руководства. В октябре ряд российских «военкоров» и «патриотических» телеграм-каналов сообщили, что он отправился на фронт. Главное управление разведки Минобороны Украины пообещало выплатить 100 тысяч долларов за пленение Стрелкова.

В ноябре суд в Нидерландах приговорил Игоря Стрелкова и еще двух фигурантов дела о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году к пожизненному заключению. В Украине против Стрелкова возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о терроризме и о нарушении законов и обычаев войны.

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