20-летнего американца, напавшего на выгульщика собак Леди Гаги, приговорили к 21 году тюрьмы

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20-летнего Джеймса Говарда Джексона, который ранил выгульщика собак Леди Гаги и похитил двух французских бульдогов певицы, приговорили к 21 году заключения. Он отказался оспаривать решение суда, сообщает NBC.

Нападение произошло в феврале 2021 года. Райан Фишер выгуливал трех французских бульдогов Леди Гаги. Джексон выстрелил в него в забрал двух из трех собак. Фишер получил тяжелое ранение, но смог выжить. В суде он заявил, что прощает Джексона, пишет The Los Angeles Times.

После пропажи бульдогов представители Леди Гаги заявили, что тому, кто их вернет, заплатят 500 тысяч долларов и не будут задавать никаких вопросов. Их вернула женщина, которую позднее задержали за соучастие в преступлении.

Всего по делу, помимо Джексона, были задержаны четыре человека. Двух из них следствие считает непосредственными соучастниками нападения. Никого из задержанных по делу, кроме Джексона, пока не осудили.

По мнению следствия, нападавшие решили похитить французских бульдогов, не зная, что их хозяйка — Леди Гага. Мотивом была собак этой породы, пишет CBS.