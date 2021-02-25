В Лос-Анджелесе преступник ранил выгульщика собак певицы Леди Гаги и похитил двух ее французских бульдогов.

Инцидент произошел в Голливуде поздно вечером 24 февраля. Преступник выстрелил в выгульщика из полуавтоматического оружия, после чего схватил двух собак и скрылся на белом автомобиле.

Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Всего на прогулке были три собаки — одна из них во время инцидента убежала; позже ее обнаружила полиция.

Леди Гага объявила о награде в 500 тысяч долларов за помощь в обнаружении собак. Представители певицы пообещали, что тому, кто сообщит о местонахождении бульдогов, «не будут задавать никаких вопросов».

Французские бульдоги являются одной из самых популярных пород в США. Обычные здоровые щенки этой породы стоят около двух тысяч долларов, а цена собаки с хорошей родословной может доходить до 10 тысяч.