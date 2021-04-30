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Полиция Лос-Анджелеса задержала пять человек по делу о похищении двух французских бульдогов певицы Леди Гаги — Коджи и Густава, сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на полицию.

24 февраля вооруженные преступники напали на помощника Леди Гаги Райана Фишера, когда тот выгуливал трех французских бульдогов артистки, Азию, Коджи и Густава. Нападавшие выстрелили Фишеру в грудь, после чего похитили Коджи и Густава, а Азии удалось убежать (позже собаку нашли). Леди Гага объявила награду 500 тысяч долларов тому, кто поможет найти двух пропавших собак. 26 февраля некая женщина, чья личность не раскрывалась, привела похищенных бульдогов в полицию. Получила ли она вознаграждение, неизвестно.

Трое задержанных — 19-летний Джейлин Уайт, 18-летний Джеймс Джексон и 27-летний Лафайет Уэйли — по версии полиции, участвовали в нападении на помощника артистки, выгуливавшего собак. Их обвинили в покушении на убийство и ограблении. Также задержаны 40-летний Гарольд Уайт, отец Джейлина Уайта, и 50-летняя Дженнифер Макбрайд, которых обвинили в соучастии в покушении на убийство.

Дженнифер Макбрайд — женщина, вернувшая похищенных собак после того, как Леди Гага пообещала заплатить полмиллиона долларов в качестве вознаграждения за помощь в поиске животных. Первоначально полиция предполагала, что Макбрайд не связана с похищением. В ходе расследования выяснилось, что она состоит в отношениях с Гарольдом Уайтом, отцом одного из предполагаемых похитителей.

В полиции Лос-Анджелеса сомневаются, что подозреваемые пошли на преступление из-за того, что собаки принадлежат Леди Гаге. По версии следствия, мотивом стала высокая стоимость .

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