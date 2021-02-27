Леди Гаге вернули похищенных собак. Артистка обещала 500 тысяч долларов за их возвращение

Американской певице и актрисе Леди Гаге вернули французских бульдогов Коджи и Густава, которые были похищены во время прогулки несколько дней назад. Об этом сообщила полиция Лос-Анджелеса.

Бульдогов похитили 24 февраля, когда их выгуливал помощник артистки Райан Фишер. Собак забрали двое мужчин, которые угрожали Фишеру пистолетом и выстрелили в него, когда он оказал сопротивление. Леди Гага объявила награду в 500 тысяч долларов за возвращение питомцев. Она пообещала заплатить в том числе тому, кто случайно найдет собак или купит их, не зная, что они похищены.

Бульдогов вернула женщина, личность которой полиция не раскрывает. Она встретилась с полицейскими и представителями Леди Гаги вечером 26 февраля. Она нашла питомцев артистки и, как предполагается, не связана с их похищением, заявил Associated Press представитель полиции Лос-Анджелеса капитан Джонатан Типпет. Офицер не знает, получит ли женщина обещанную Леди Гагой награду.

Собаки в результате похищения не пострадали. Помощник Леди Гаги Райан Фишер находится в стабильном состоянии. Полученное ранение не угрожает его жизни, заявила полиция.

Французские бульдоги являются одной из самых популярных пород в США. Обычные здоровые щенки этой породы стоят около двух тысяч долларов, а цена собаки с хорошей родословной может доходить до 10 тысяч.