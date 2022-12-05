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Вторая немецкая компания — RWE — потребовала компенсации от«Газпрома» за перебои с поставками газа

Источник: Handelsblatt

Немецкая энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против «Газпрома».

Как рассказал представитель компании изданию Handelsblatt, RWE требует возместить убытки от недопоставок газа из России. Сумма иска не называется. 

Ранее с аналогичным иском к «Газпрому» в суд обратилась немецкая компания Uniper, оценив свои убытки в 11,6 миллиарда евро. По данным Handelsblatt, RWE может присоединиться к иску Uniper.

Обе компании имели фиксированные контракты с «Газпромом», но с сентября, когда поставки по «Северному потоку-1» прекратились, Uniper и RWE были вынуждены закупать газ на мировом рынке по завышенным ценам и продолжать поставлять его коммунальным службам и другим потребителям на уже согласованных выгодных условиях, пишет издание.

Летом 2022 года «Газпром» сократил поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток — 1», а к началу сентября полностью остановил трубопровод. В конце сентября на газопроводах системы «Северный поток» в Балтийском море обнаружили утечки, произошедшие из-за взрывов.

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