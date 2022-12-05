Страны ЕС начали обсуждение девятого пакета санкций против России

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В Брюсселе обсуждается введение нового пакета санкций против России — девятого с начала войны. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, в уикенд 3-4 декабря Еврокомиссия провела консультации по этому вопросу со странами — членами ЕС. Под новые санкции могут попасть до 180 позиций в области технологий, финансов и медиа.

Несколько дипломатов рассказали Politico, что договоренности по санкциям могут быть достигнуты «относительно быстро» — уже к ближайшему саммиту ЕС, который запланирован на следующую неделю.

Восьмой пакет санкций Евросоюз утвердил в начале октября. В него, в частности, вошли потолок цен на нефть, а также запрет на криптокошельки и ограничения на импорт из РФ почти на семь миллиардов евро.

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