Интерпол отказал России в экстрадиции Александра Невзорова и Вероники Белоцерковской. Их преследование сочли политическим
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Интерпол отказался экстрадировать в РФ журналистов Александра Невзорова, Александра Солдатова, бывшего полицейского Олега Кашинцева и блогера Веронику Белоцерковскую, которых в России преследуют по статье о «фейках» про российскую армию (статья 207.3 УК). Об этом говорится в письмах МВД и Генпрокуратуры РФ, которые опубликовало издание «Агентура».
В документах сообщается, что международный Интерпол считает преследование по этой статье УК политическим и поэтому запрещает использование каналов организации для процессуальных действий.
Также отмечается, что в уголовном законодательстве стран, в которых по версии российских властей находятся преследуемые (Финляндия, Швейцария, Черногория, Франция и Нидерланды), нет аналогичной статьи.
Статья о «фейках» про российские Вооруженные силы появилась в Уголовном кодексе РФ вскоре после начала российского вторжения в Украину. Максимальное наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы.