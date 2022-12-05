Интерпол отказал России в экстрадиции Александра Невзорова и Вероники Белоцерковской. Их преследование сочли политическим

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Интерпол отказался экстрадировать в РФ журналистов , Александра Солдатова, бывшего полицейского Олега Кашинцева и блогера , которых в России преследуют по статье о «фейках» про российскую армию (статья 207.3 УК). Об этом говорится в письмах МВД и Генпрокуратуры РФ, которые опубликовало издание «Агентура».

В документах сообщается, что международный Интерпол считает преследование по этой статье УК политическим и поэтому запрещает использование каналов организации для процессуальных действий.

Также отмечается, что в уголовном законодательстве стран, в которых по версии российских властей находятся преследуемые (Финляндия, Швейцария, Черногория, Франция и Нидерланды), нет аналогичной статьи.

Статья о «фейках» про российские Вооруженные силы появилась в Уголовном кодексе РФ вскоре после начала российского вторжения в Украину. Максимальное наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы.