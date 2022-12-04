США заявили, что собираются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию
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Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил Bloomberg, что Иран не собирается возобновлять ядерную сделку, поэтому власти США сосредоточатся на других вопросах, в том числе на срыве поставок иранского оружия в Россию.
«Иран не заинтересован в сделке, и мы сосредоточены на других вещах. Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия России и пытаясь поддержать фундаментальные стремления иранского народа», — сказал Роберт Малли.
Иран и Россия на протяжении месяцев отрицали, что российская армия использует на войне в Украине оружие иранского производства. В ноябре власти Ирана впервые признали, что действительно поставляли оружие России, но это случилось еще до российского вторжения в Украину — и Тегеран поставил Москве лишь «небольшое» количество дронов. Власти Украины посчитали заявление Ирана ложью.