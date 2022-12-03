Госдепартамент США назвал ЧВК Вагнера организацией, вызывающей «особую озабоченность» из-за нарушения религиозной свободы в Африке

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Госдепартамент США присвоил российской ЧВК Вагнера статус организации, вызывающей «особую озабоченность». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Аналогичный статус получили такие организации как , « — Большая Сахара», «ИГИЛ — Западная Африка» и .

Присвоение данного статуса предусматривает закон США о международной религиозной свободе. Его получают организации, а также целые страны, которые, по данным властей США, допускают нарушения свободы вероисповедания.

ЧВК Вагнера вошла в число организаций, вызывающих «особую озабоченность», из-за своей деятельности в Центральноафриканской республике (ЦАР). Как заявил CNN неназванный представитель Госдепартамента, члены ЧВК подвергали преследованиям представителей религиозных меньшинств во время операций против повстанческих групп.

Во многих случаях ЧВК Вагнер не проводила различий между вооруженными элементами и обычными гражданскими лицами из общин религиозных меньшинств. ЧВК также участвовала в массовых убийствах представителей народа .

Мы осуждаем нападения ЧВК Вагнера на мусульманские общины и призываем правительство ЦАР привлечь к ответственности своих партнеров по безопасности и рассмотреть разрушительные последствия продолжающегося присутствия ЧВК Вагнера в стране.

Деятельность ЧВК Вагнера в Африке Бойцы ЧВК Вагнера уже год находятся в Мали. Они совершают массовые убийства и грабят мирных жителей При этом наемники не смогли помочь властям страны в борьбе с их противниками. Главное из доклада проекта All Eyes On Wagner

В 2021 году США включили Россию в число стран, вызывающих «особую озабоченность» из-за нарушения свободы вероисповедания. Государствам, попавшим в этот список, грозят санкции. Но, как заявили CNN в Госдепартаменте, Россия уже находится под санкциями по другим основаниям.

В конце ноября источники Bloomberg сообщили, что администрация президента США изучает вопрос, следует ли объявить ЧВК Вагнера террористической организацией. В начале декабря законопроект, который предусматривает присвоение российской ЧВК такого статуса, был внесен в Конгресс США.