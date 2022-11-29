Администрация Байдена рассматривает возможность объявить ЧВК Вагнера террористической организацией

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Администрация президента США Джо Байдена изучает вопрос, следует ли объявить террористической организацией, сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова двух источников.

США рассматривают такую возможность «в рамках усилий по ограничению участия частной военной компании в Украине и ее растущего присутствия в Африке», пишет агентство. Окончательное решение, по словам источников, пока не принято. Белый дом и Госдепартамент это не комментировали.

После включения той или иной структуры в список террористических власти США получают право осуществлять уголовное преследование участников этой организации, а также следить за ее международными активами по всему миру.

Ранее в ноябре, как сообщал Politico, депутаты Европарламента также призвали власти ЕС объявить ЧВК Вагнера террористической организацией. Депутаты упомянули, что бойцы ЧВК нарушают международное право в Украине.

Читайте также

Бойцы ЧВК Вагнера уже год находятся в Мали. Они совершают массовые убийства и грабят мирных жителей При этом наемники не смогли помочь властям страны в борьбе с их противниками. Главное из доклада проекта All Eyes On Wagner

Читайте также

Бойцы ЧВК Вагнера уже год находятся в Мали. Они совершают массовые убийства и грабят мирных жителей При этом наемники не смогли помочь властям страны в борьбе с их противниками. Главное из доклада проекта All Eyes On Wagner