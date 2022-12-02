В Приморском крае разбился истребитель МиГ-31

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В Приморском крае потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Самолет упал вскоре после вылета. Он разбился в лесу недалеко от села Алексеевка (65 километров от Владивостока). Экипаж катапультировался, в каком состоянии находятся пилоты, пока неизвестно. О погибших или пострадавших не сообщается.

Пресс-служба Восточного военного округа подтвердила крушение истребителя. «Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность», — сказали в округе.

С начала войны России против Украины, писал в середине октября The Bell, небоевые потери российской военной авиации составили как минимум десять самолетов.

В октябре бомбардировщик Су-34 упал возле девятиэтажного дома в Ейске Краснодарского края, из-за чего погибли 15 человек. Спустя несколько дней истребитель Су-30СМ упал на двухэтажный дом в Иркутске.