Кличко допустил, что жители Киева могут остаться без отопления до весны в случае новых обстрелов города

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Киев может остаться без отопления до весны, если зимой российские обстрелы повредят объекты критической инфраструктуры города и их не удастся восстановить за сутки. Об этом, сообщает «Украинская правда», на Киевском форуме по безопасности заявил мэр города Виталий Кличко.

Если в течение 24 часов при температуре -5°C (на улице) не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это означает, что до весны подать воду будет очень сложно. И до начала весны будут сложные вызовы.

По словам Кличко, в таком случае температура в квартирах киевлян очень быстро может достичь температуры воздуха на улице. Также, отметил он, остается угроза разрушения системы электроснабжения во всем городе.

Мэр в очередной раз призвал жителей Киева быть готовыми к различным сценариям, в том числе к худшему. Кличко заверил, что власти города также готовятся к худшим сценариям — запускают маленькие котельные, оборудуют генераторами «островки», где люди смогут быть в тепле.

При этом он отметил, что «пункты несокрушимости» — не панацея. «В Киеве на сегодняшний день находятся 3,5 миллиона человек. 430 пунктов обогрева — смешно. И 500 не поможет, и пять тысяч будет мало. Не дай бог ситуации, в которой они захлебнутся от количества людей. Они делаются не для того, чтобы там жить. Это для временного пребывания», — сказал мэр.

Ранее Кличко допустил, что отключения электроэнергии в Киеве, начавшиеся после массированных обстрелов города, могут продолжаться до весны.

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Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины с сентября. Последняя такая атака была в конце ноября — из-за нее многие города Украины, в том числе Киев, на несколько дней остались без электричества и, как следствие, воды и тепла.

Власти Украины развернули «пункты несокрушимости» — места с теплом и электроэнергией, куда можно прийти при длительном отключении электричества. В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал власти Киева за плохое развертывание таких пунктов.

Как Украина живо под обстрелами

По всей Украине открывают «пункты несокрушимости». Это места, где люди могут согреться и зарядить телефоны, если в домах нет света и отопления Двести семьдесят восьмой день войны. Фотографии

Как Украина живо под обстрелами

По всей Украине открывают «пункты несокрушимости». Это места, где люди могут согреться и зарядить телефоны, если в домах нет света и отопления Двести семьдесят восьмой день войны. Фотографии