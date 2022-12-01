Кличко допустил, что жители Киева могут остаться без отопления до весны в случае новых обстрелов города
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Киев может остаться без отопления до весны, если зимой российские обстрелы повредят объекты критической инфраструктуры города и их не удастся восстановить за сутки. Об этом, сообщает «Украинская правда», на Киевском форуме по безопасности заявил мэр города Виталий Кличко.
Если в течение 24 часов при температуре -5°C (на улице) не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это означает, что до весны подать воду будет очень сложно. И до начала весны будут сложные вызовы.
По словам Кличко, в таком случае температура в квартирах киевлян очень быстро может достичь температуры воздуха на улице. Также, отметил он, остается угроза разрушения системы электроснабжения во всем городе.
Мэр в очередной раз призвал жителей Киева быть готовыми к различным сценариям, в том числе к худшему. Кличко заверил, что власти города также готовятся к худшим сценариям — запускают маленькие котельные, оборудуют генераторами «островки», где люди смогут быть в тепле.
При этом он отметил, что «пункты несокрушимости» — не панацея. «В Киеве на сегодняшний день находятся 3,5 миллиона человек. 430 пунктов обогрева — смешно. И 500 не поможет, и пять тысяч будет мало. Не дай бог ситуации, в которой они захлебнутся от количества людей. Они делаются не для того, чтобы там жить. Это для временного пребывания», — сказал мэр.
Ранее Кличко допустил, что отключения электроэнергии в Киеве, начавшиеся после массированных обстрелов города, могут продолжаться до весны.
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Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины с сентября. Последняя такая атака была в конце ноября — из-за нее многие города Украины, в том числе Киев, на несколько дней остались без электричества и, как следствие, воды и тепла.
Власти Украины развернули «пункты несокрушимости» — места с теплом и электроэнергией, куда можно прийти при длительном отключении электричества. В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал власти Киева за плохое развертывание таких пунктов.