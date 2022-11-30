Алла Пугачева подала заявление о ликвидации своей последней компании в России

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Алла Пугачева подала в Федеральную налоговую службу РФ заявление о ликвидации ООО «АБП» — своей последней компании в России. Как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс», заявление по соответствующей форме подано 23 ноября. Первым на это обратило внимание издание «Октагон».

Компания «АБП», которая на 100% принадлежит Пугачевой, имеет право вести деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, телевизионного и радиовещания, следует из материалов «СПАРК-Интерфакс».

В 2010-е годы, как пишет «Октагон», компания управляла радиостанцией «Радио Алла», а также устраивала выступления Пугачевой. Гендиректором компании значится концертный директор певицы Елена Чупракова.

После российского вторжения в Украину Алла Пугачева с семьей уехала из России, но в августе вернулась. Она говорила, что не собирается эмигрировать, а ее дети пойдут в школу в России.

В сентябре мужа певицы , который выступал против войны, объявили «иностранным агентом». В ответ на это Пугачева через попросила Минюст, чтобы и ее включили в реестр «иноагентов» (из-за этого заявления на нее пожаловались в полицию). В конце сентября Пугачева уехала из России в Израиль.

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