«Быстрее, быстрее и быстрее». Глава МИД Украины призвал страны НАТО ускорить поставки оружия

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО как можно скорее направить вооружение в Украину и наладить новое производство оружия на Западе. Об этом он заявил на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Бухаресте в рамках встречи министров стран — членов НАТО, пишет «Европейская правда».

Дмитрий Кулеба сказал, что на предыдущей такой встрече его тремя главными словами стали «оружие, оружие, оружие». С тех пор, по его словам, Украина получила весомую помощь, которая помогла ВСУ освободить значительную часть территории.

Сегодня у меня три других слова — «быстрее, быстрее и быстрее». Мы благодарны за то, что уже сделано. Но война все еще продолжается. Мы доказали, что можем бить Россию, мы доказали, что можем побеждать — вместе, в интересах всего евроатлантического пространства и всего мира. Но решение о предоставлении оружия, о запуске новых производственных мощностей оборонпрома на Западе должны приниматься быстрее, поставки оружия также должны происходить быстрее. И именно об этом мы говорили — как ускорить все это.

Йенс Столтенберг заявил в Бухаресте, что НАТО следует «продолжать помогать Украине столько, сколько необходимо». По его словам, страны — члены НАТО собираются согласовать увеличение поставок оружия в Украину. Генсек альянса отметил, что НАТО должно поставить в Украину больше топлива, медикаментов, теплой экипировки для военных и другой помощи.

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В конце ноября представитель НАТО заявил The New York Times, что 20 из 30 стран, входящих в НАТО, исчерпали свои ресурсы для поставок оружия Украине, но такие крупные союзники, как Франция, Германия, Италия и Нидерланды, могут продолжать предоставлять значительные вооружения.

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