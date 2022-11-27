Блогера Некоглая избили и побрили в полиции, утверждает правозащитник

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Блогера Некоглая (Николая Лебедева), задержанного за пародийный ролик, избили и насильно постригли налысо в отделе полиции Пресненского района Москвы, снимая весь процесс на видео. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Правозащитник посещал 22-летнего блогера, который является гражданином Молдовы, в Центре временного содержания иностранных граждан в поселке Сахарово. Туда, по словам Мельникова, Некоглай поступил уже с травмами — сотрудники учреждения сделали соответствующую запись, что у блогера зафиксированы «множественные гематомы, ссадины волосистой части головы, верхних и нижних конечностей».

7 ноября Некоглай опубликовал в тиктоке, на который подписаны 9,5 миллиона пользователей, пародию на популярное видео с российским военным. На оригинальной записи солдат, лежа в окопе, откидывает от себя две гранаты, сброшенные украинским дроном. В своем видео Некоглай, лежа на ковре, повторил действия военного под ремикс песни Boney M «Rasputin».

8 ноября глава Екатерина Мизулина заявила, что пожалуется на Некоглая в Генпрокуратуру и МВД. На следующий день блогера задержали за нарушение миграционного законодательства. Суд оштрафовал его на пять тысяч рублей и принял решение о депортации. 24 ноября стало известно, что блогера выслали из России.

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