Власти Украины подтвердили, что в Крыму убили иранских военных советников, управлявших дронами-камикадзе

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил в интервью The Guardian, что в аннексированном Крыму убили несколько иранских военных советников, которые помогали российским военным управлять иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

В конце октября The Jerusalem Post сообщил, что, по данным американских и украинских источников, в Крыму из-за украинских ударов погибли десять граждан Ирана, обучавших российских солдат использовать иранские беспилотники.

Алексей Данилов, пишет The Guardian, дал понять, что Украина будет преследовать любое дальнейшее иранское военное присутствие. «Вас не должно быть там, где вас не должно быть. Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашей нации, мы должны их убить», — заявил он во время интервью в Киеве.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов назвал утверждения Данилова об убитых иранских военных советников «феерическим бредом».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Иран и Россия на протяжении месяцев отрицали, что Москва получает от Тегерана боевые беспилотные аппараты, которые применяют в Украине. В начале ноября глава МИД Ирана заявил, что страна поставляла дроны России, но в «небольшом» количестве и до начала войны.

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