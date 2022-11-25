В Армянске на севере Крыма сработала система ПВО

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Глава администрации города Армянск на севере аннексированного Крыма Василий Телиженко сообщил, что вблизи города сработала система противовоздушной обороны, пишет ТАСС

Ранее в Армянске слышали отдаленные звуки взрывов, сказал Телиженко. Он отметил, что эвакуация жителей Армянска «не проводилось, не проводится и не планируется».

Ранее власти Крыма уже говорили, что не планируют проводить эвакуацию из Армянска.

Согласно спутниковым снимкам, на севере Крыма в районе Армянска в последние месяцы начали восстанавливать старые окопы и рыть новые.

В Армянске, как и в некоторых других городах и районах Крыма, действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.