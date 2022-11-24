Сербия и Косово достигли соглашения по вопросу автомобильных номеров. Косово прекратит перерегистрировать автомобили с сербскими номерами

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Сербия и частично признанное Косово достигли соглашения по вопросу автомобильных номеров, тем самым избежав дальнейшей эскалации конфликта. Об этом в своем Твиттере сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В рамках договоренностей Сербия перестанет выдавать номерные знаки с кодами косовских городов, а Косово прекратит перерегистрировать транспортные средства с сербскими номерами.

«Очень приятно объявить, что главные переговорщики Косово и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, позволяющих избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложениях о нормализации их отношений», — написал Боррель.

С 1 ноябся власти Косова требуют, чтобы машины на территории региона ездили с местными номерами, а не с сербскими. С 21 ноября нарушителей на сербских номерах предполагалось штрафовать на 150 евро.

Конфликт вокруг автомобильных номеров продолжается на протяжении полутора лет — после того, как власти Косова впервые объявили о планах по замене номеров. Наибольшей эскалация была в сентябре 2021 года, когда сербы, проживающие в Косово, начали строить на улицах баррикады в знак протеста, а власти Косово грозились разогнать протестующих силой. К урегулированию конфликта пришлось подключиться ЕС и НАТО. С тех пор стороны пытаются договориться.

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