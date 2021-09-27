Власти Косова перестали признавать сербские автомобильные номера. Этого хватило для нового конфликта на границе В сербские районы введен косовский спецназ. Силам НАТО пришлось вмешаться

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Косовские полицейские и сербские протестующие на пограничном пункте Ярине Bojan Slavkovic / AP / Scanpix / LETA

На Балканах резко обострилось противостояние между Сербией и Косово. Причиной стали новые требования к въезжающим в Косово сербским автомобилям. Недовольные сербы заблокировали пограничные переходы, а власти Косова ввели спецназ в районы с сербским населением. В конфликт вмешалось НАТО.

Очередной конфликт между властями Косова и сербами, проживающими в его , начался 20 сентября, когда власти распорядились не пропускать на косовскую территорию автомобили с сербскими номерами. По новым правилам все владельцы таких автомобилей должны при въезде в Косово ставить временные косовские номера, действующие два месяца, при этом уплатив пошлину в пять евро.

Власти Косова объяснили свои действия принципом взаимности — Сербия, не признающая независимость Косова, не признает и автомобильные номера, выданные косовскими властями, поэтому для въезда в Сербию с 2008 года автовладельцы из Косова должны получать временные номера на два месяца и платить за это пошлину.

В ответ на новые правила проживающие в северной части Косова этнические сербы устроили акцию протеста, заблокировав грузовиками два главных пограничных перехода на границе Косова и Сербии — Ярине и Брняк. Власти стянули в регион подразделения спецназа и попытались разогнать протестующих слезоточивым газом, однако этого сделать не удалось, и акция продолжается до сих пор. 22 сентября премьер-министр Косова Альбин Курти предложил Сербии на взаимной основе признать автомобильные номера, однако ответа не последовало.

Обе стороны начали обвинять друг друга в эскалации конфликта. 23 сентября сербские СМИ написали, что косовские полицейские около одного из КПП избили трех сербов (власти Косова инцидент отрицали), после чего войска Сербии были приведены в полную боевую готовность. 25 сентября истребители ВВС Сербии провели патрулирование на границе с Косово. В тот же день власти Косова заявили, что неизвестные подожгли неподалеку от границы два отделения министерства внутренних дел, подчеркнув, что эти эпизоды «показывают, что бы происходило на приграничных пунктах, если бы там не дежурил спецназ».

ЕС и НАТО потребовали от Косова вывести спецназ, а от сербов — снять блокаду границы. Вечером 26 сентября уже сама Сербия выступила с требованиями к НАТО — президент страны Александр Вучич заявил, что Белград ждет вмешательства альянса в течение 24 часов, заявив, что «если НАТО не отреагирует, отреагирует Сербия». Впрочем, он оговорился, что «реакция» Белграда возможна, только если в Косове начнутся погромы сербского населения. Через несколько часов после этого на пограничном пункте Ярине были замечены военнослужащие . В сопутствующем заявлении организации подчеркивалось, что она «внимательно следит за безопасностью в Косове» и «увеличит число регулярных патрулей».

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