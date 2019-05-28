В Косово спецназ начал крупную операцию в районах, населенных сербами. В ответ Белград привел армию в боевую готовность

Президент Сербии Александр Вучич в парламенте, 27 мая 2019 года Marko Djurica / Reuters / Scanpix / LETA

Власти Сербии привели армию в полную боевую готовность после того, как в Косово спецназ начал крупную спецоперацию в , населенных этническими сербами.

Как сообщило утром 28 мая национальное телевидение Сербии, в муниципалитете Зубин-Поток и северной части Косовска-Митровицы местные жители начали возводить баррикады, чтобы не пропустить машины со спецназом.

Власти Сербии сообщили, что, по неофициальным данным, спецназ уже задержал 23 человека — сотрудников косовской полиции сербской национальности и мирных жителей, в том числе этнических боснийцев. Президент Сербии Александр Вучич также заявил о задержании россиянина, сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косово Михаила Краснощекова. МИД РФ в официальном комментарии назвал действия властей Косово «очередной провокацией Приштины, направленной на устрашение и выдавливание неалбанского населения».

Марко Джурич, директор канцелярии по Косово при правительстве Сербии, выразил уверенность, что действия властей региона направлены на выдавливание сербского населения и назвал их «прямой угрозой миру». «Если это не прекратится немедленно, Сербия без сомнения отреагирует уже в течение дня», — предупредил Джурич.

Власти Косово подтвердили проведение спецоперации. Премьер-министр Рамуш Харадинай пояснил, что она направлена на борьбу с контрабандой и организованной преступностью, а также нацелена на коррумпированных сотрудников полиции и таможни. «Организованная преступность — это прямая угроза нашему общему прогрессу, ее нельзя поддерживать на этническом или каком-либо другом уровне», — написал Харадинай в твиттере. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

Григорий Левченко