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Алексей Навальный сообщил, что один из заключенных ИК-6 во Владимирской области, где находится политик, сообщил ему о пытках.

«Сегодня рано утром в коридоре перед моей камерой какой-то шум, а потом человек кричит истошным голосом, явно обращаясь ко мне: „Анатольич! Здесь беспредел! Меня пытают морально и физически! Надо писать жалобы!“. Снова шум, человек смолкает», — сообщается в Навального.

Навальный сообщил сотруднику колонии о произошедшем, потребовав начать проверку, и услышал в ответ: «Ну, может шутил просто?». «Вот совсем это не было похоже на шутку», — написал Навальный. Он указал, что столкнулся с тем, что когда на суде требуют видеозаписи из этой колонии, администрация заявляет, что записи пропали в результате чрезвычайного происшествия.

И эта ситуация совсем не добавляет оптимизма насчет пыток буквально в соседней камере. Включи радио погромче и хоть режь человека на части. «Скачок напряжения» уничтожит любые улики, хоть видеокамерами и завешено все вокруг.

Навальный сообщил, что ничего не знает о человеке, который сообщил ему о пытках, чтобы получить больше информации, он попросил тех, у кого родственники находятся в этой исправительной колонии, связаться с ним по электронной почте.

Алексей Навальный отбывает срок в колонии строгого режима во Владмирской области после приговора по делу о мошенничестве, которое он и его соратники считают сфабрикованным. Его регулярно сажают в штрафной изолятор, а в ноябре перевели в помещение камерного типа, где осужденных могут содержать в условиях одиночного заключения. Навальный неоднократно подавал в суд на руководство колонии, а также основал профсоюз «Промзона» для граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исполнительной системы, то есть заключенных и сотрудников колоний.

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