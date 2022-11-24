Bloomberg: страны ЕС отложили переговоры о предельной цене на российскую нефть

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Переговоры стран-членов Евросоюза об установлении предельной цены на российскую нефть отложены из-за того, что их участникам не удается преодолеть разногласия, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

По словам собеседников агентства, переговоры должны были возобновиться 24 ноября, но этого не произошло. Предполагается, сообщили источники Bloomberg, что европейские дипломаты вернутся к обсуждению 25 ноября.

Собеседники Bloomberg сообщили, что Польша сочла ограничение цены на уровне 65 долларов за баррель слишком мягким, а Греция, в свою очередь, считает, что потолок цен на российскую нефть должен быть не ниже 70 долларов за баррель.

Европейские дипломаты, пишет Bloomberg, считают, что им все-таки удастся согласовать такую предельную цену на российскую нефть, которая не приведет к ее дефициту на рынке, но снизит доходы России. Скептики, в свою очередь, указывают, что Россия и так продает нефть с дисконтом, и потолок цены на ее доходы никак не повлияет.

Ввести потолок цен на российскую нефть согласились члены «Большой семерки». Предельная цена, по которой согласившимся поддержать это решение странам можно будет покупать нефть из России, пока не установлена The Wall Street Journal сообщал, обсуждаются варианты введения ограничения на уровне 60-70 долларов за баррель.

Российские власти утверждают, что если полоток цен будет введен, то Россия перестанет поставлять нефть в страны, подписавшие соответствующее соглашение.

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