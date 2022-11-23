Верховный суд Великобритании запретил Шотландии проводить референдум о независимости без согласия Лондона

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Верховный суд Великобритании постановил, что Шотландия не имеет права проводить новый референдум о независимости без согласия Лондона. Об этом сообщает BBC News.

В решении суда отмечается, что у шотландского парламента недостаточно полномочий, чтобы принять закон о проведении референдума — действующие соглашения между Англией и Шотландией требуют, чтобы это решал парламент Великобритании или чтобы согласие на это дало британское правительство.

Суд отметил, что референдум не может быть проведен, даже если он будет позиционироваться как опрос общественного мнения, результаты которого не будут ни на что влиять.

Шотландские политики, выступающие за проведение референдума, выразили разочарование решением суда, однако подчеркнули, что принимают его.

В 2014 году в Шотландии уже проходил референдум о независимости (с согласия правительства Великобритании). Тогда за отделение высказались 45%.

О необходимости нового референдума заговорили после того, как Великобритания вышла из ЕС. В частности, одним из аргументов сторонников независимости Шотландии стало то, что, в отличие от Англии, в Шотландии большинство высказалось за то, чтобы Великобритания осталась в Евросоюзе.

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